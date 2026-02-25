RDV PRO Atelier Le juste prix, une question d’état d’esprit ? Maison de l’économie Mellac

RDV PRO Atelier Le juste prix, une question d’état d’esprit ?

Maison de l’économie 34 Rue Ferdinand Buisson Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 14:00:00

fin : 2026-03-26 16:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Vous vendez un produit ou un service et vous avez parfois des difficultés à établir votre tarif ou encore à demander l’encaissement suite à votre prestation ?

A travers cet atelier, vous allez explorer votre relation à l’argent, la valeur que vous donnez à ce que vous vendez et surtout à partir de quoi vous pouvez établir un bon prix !

Atelier proposé par Charline Dossu.

Atelier gratuit à destination des entreprises et porteurs.euses de projets du territoire de Quimperlé Communauté.

Sur inscription (places limitées) .

Maison de l’économie 34 Rue Ferdinand Buisson Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 16 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV PRO Atelier Le juste prix, une question d’état d’esprit ?

L’événement RDV PRO Atelier Le juste prix, une question d’état d’esprit ? Mellac a été mis à jour le 2026-02-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS