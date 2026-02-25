RDV PRO Atelier Le juste prix, une question d’état d’esprit ? Maison de l’économie Mellac
RDV PRO Atelier Le juste prix, une question d’état d’esprit ? Maison de l’économie Mellac jeudi 26 mars 2026.
RDV PRO Atelier Le juste prix, une question d’état d’esprit ?
Maison de l’économie 34 Rue Ferdinand Buisson Mellac Finistère
Début : 2026-03-26 14:00:00
fin : 2026-03-26 16:00:00
Vous vendez un produit ou un service et vous avez parfois des difficultés à établir votre tarif ou encore à demander l’encaissement suite à votre prestation ?
A travers cet atelier, vous allez explorer votre relation à l’argent, la valeur que vous donnez à ce que vous vendez et surtout à partir de quoi vous pouvez établir un bon prix !
Atelier proposé par Charline Dossu.
Atelier gratuit à destination des entreprises et porteurs.euses de projets du territoire de Quimperlé Communauté.
Sur inscription (places limitées) .
