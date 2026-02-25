RDV PRO Permanence Énergie (ALOEN) Maison de l’économie Mellac

RDV PRO Permanence Énergie (ALOEN)

Maison de l’économie 34 Rue Ferdinand Buisson Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 09:00:00

fin : 2026-03-17 12:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Vous êtes une entreprise du territoire de Quimperlé Communauté et vous souhaitez mieux comprendre vos factures et contrats d’énergie, identifier des pistes d’économies d’énergies adaptées à votre activité ou simplement échanger sur vos enjeux énergétiques ?

Prenez rendez-vous avec Yann Gonedec de l’ALOEN Agence Locale Énergie et Climat en Bretagne Sud. yanngonedec@aloen.fr 06 98 40 98 29

Atelier gratuit à destination des entreprises et porteurs.euses de projets du territoire de Quimperlé Communauté.

Sur inscription (places limitées) .

Maison de l’économie 34 Rue Ferdinand Buisson Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 16 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV PRO Permanence Énergie (ALOEN)

L’événement RDV PRO Permanence Énergie (ALOEN) Mellac a été mis à jour le 2026-02-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS