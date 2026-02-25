RDV PRO Permanence Énergie (ALOEN) Maison de l’économie Mellac
Maison de l’économie 34 Rue Ferdinand Buisson Mellac Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-03-17 09:00:00
fin : 2026-03-17 12:00:00
Vous êtes une entreprise du territoire de Quimperlé Communauté et vous souhaitez mieux comprendre vos factures et contrats d’énergie, identifier des pistes d’économies d’énergies adaptées à votre activité ou simplement échanger sur vos enjeux énergétiques ?
Prenez rendez-vous avec Yann Gonedec de l’ALOEN Agence Locale Énergie et Climat en Bretagne Sud. yanngonedec@aloen.fr 06 98 40 98 29
Atelier gratuit à destination des entreprises et porteurs.euses de projets du territoire de Quimperlé Communauté.
Sur inscription (places limitées) .
