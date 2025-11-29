RDV santé Atelier cohérence cardiaque et méditation

8 place laherrere Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

La méditation de pleine conscience est une pratique qui consiste à porter son attention sur le moment présent, sans jugement et sans attente. Elle permet de gérer son stress, de réguler ses émotions, de prendre du recul sur les situations, en se connectant à sa respiration et à ses sensations corporelles. .

8 place laherrere Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

English : RDV santé Atelier cohérence cardiaque et méditation

L’événement RDV santé Atelier cohérence cardiaque et méditation Pau a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Pau