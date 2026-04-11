RDV santé Atelier Création de savons et shampooings solides Res Clé de sol Pau
RDV santé Atelier Création de savons et shampooings solides Res Clé de sol Pau mardi 14 avril 2026.
Pau
RDV santé Atelier Création de savons et shampooings solides
Res Clé de sol 39 av du loup Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-14 12:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Venez fabriquer vos produits d’hygiène à l’atelier de chimie amusante et repartez avec vos productions.
Animé par Science Odyssée.
Adultes, ados et enfants (à partir de 12 ans accompagnés d’un adulte). .
Res Clé de sol 39 av du loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
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English : RDV santé Atelier Création de savons et shampooings solides
L’événement RDV santé Atelier Création de savons et shampooings solides Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau
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