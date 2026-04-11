RDV santé Atelier Fabrication de produits d’entretien ménager Espace rencontre du foirail Pau

Pau

RDV santé Atelier Fabrication de produits d’entretien ménager

Espace rencontre du foirail 45 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 14:30:00

fin : 2026-04-27 16:30:00

Date(s) :

2026-04-27

En utilisant des produits simples, nous pouvons avoir un impact plus favorable pour notre santé et l’environnement.

Apprenez à fabriquer votre lessive naturelle et testez une recette de liquide vaisselle. Deux livrets de recettes offerts !

Apportez si possible 2 contenants d’environ 200 ml (pots en verre avec couvercle).

Animé par la Ville de Pau. .

Espace rencontre du foirail 45 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

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English : RDV santé Atelier Fabrication de produits d’entretien ménager

L’événement RDV santé Atelier Fabrication de produits d’entretien ménager Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau