RDV santé Atelier Fabrication de produits d’entretien ménager Espace rencontre du foirail Pau
RDV santé Atelier Fabrication de produits d’entretien ménager Espace rencontre du foirail Pau lundi 27 avril 2026.
Pau
RDV santé Atelier Fabrication de produits d’entretien ménager
Espace rencontre du foirail 45 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 14:30:00
fin : 2026-04-27 16:30:00
Date(s) :
2026-04-27
En utilisant des produits simples, nous pouvons avoir un impact plus favorable pour notre santé et l’environnement.
Apprenez à fabriquer votre lessive naturelle et testez une recette de liquide vaisselle. Deux livrets de recettes offerts !
Apportez si possible 2 contenants d’environ 200 ml (pots en verre avec couvercle).
Animé par la Ville de Pau. .
Espace rencontre du foirail 45 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : RDV santé Atelier Fabrication de produits d’entretien ménager
L’événement RDV santé Atelier Fabrication de produits d’entretien ménager Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Ateliers Trompe-l’oeil Place Mulot Pau 11 avril 2026
- Rencontre avec l’atelier La Mona-vitrail Rue du Château Pau 11 avril 2026
- Destination Pau, l’histoire du Tourisme et de Pau de 1870 à nos jours Pau 11 avril 2026
- Coeurs à l’ouvrage Rue du Château Pau 11 avril 2026
- Marché ambulant Pau 11 avril 2026