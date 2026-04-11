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RDV santé Atelier Fabrication de produits d’entretien ménager Espace rencontre du foirail Pau

RDV santé Atelier Fabrication de produits d’entretien ménager Espace rencontre du foirail Pau

RDV santé Atelier Fabrication de produits d’entretien ménager Espace rencontre du foirail Pau lundi 27 avril 2026.

Lieu : Espace rencontre du foirail

Adresse : 45 rue Carnot

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Pau

RDV santé Atelier Fabrication de produits d’entretien ménager

Espace rencontre du foirail 45 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 14:30:00
fin : 2026-04-27 16:30:00

Date(s) :
2026-04-27

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Animé par la Ville de Pau.   .

Espace rencontre du foirail 45 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14  service.santepublique@agglo-pau.fr

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English : RDV santé Atelier Fabrication de produits d’entretien ménager

L’événement RDV santé Atelier Fabrication de produits d’entretien ménager Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau

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