RDV santé Atelier Kinésithérapie Remise en mouvement Pau

RDV santé Atelier Kinésithérapie Remise en mouvement

Début : 2025-12-10

Temps d’information et de sensibilisation aux techniques de kinésithérapie dans la prise en charge de la douleur.

Comment formuler sa douleur à son kiné et à son médecin ? Repartez avec des clés et des conseils pour mieux communiquer avec les soignants sur la prise en charge de vos douleurs.

Animé par RAOULT Antoine, kinésithérapeute au sein du service Hospitalisation de Jour Douleur Polyclinique des Pyrénées, site de Marzet .

