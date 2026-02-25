RDV santé Ateliers Alimentation et cancers: information et discussion Pôle Laherrère Pau

RDV santé Ateliers Alimentation et cancers: information et discussion

Pôle Laherrère 8 place Laherrère Pau Pyrénées-Atlantiques

Notre mode d’alimentation fait partie des comportements sur lesquels on peut agir pour protéger notre santé et favoriser la prévention des cancers.

Venez découvrir comment l’alimentation et notre mode de vie jouent un rôle protecteur contre certains cancers.

Animé par une diététicienne de la Maison de la Nutrition des Pyrénées, en partenariat avec le Centre Spécialisé Obésité Sud Aquitaine. .

Pôle Laherrère 8 place Laherrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques +33 5 59 14 65 16 service.santepublique@agglo-pau.fr

