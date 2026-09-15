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RDV santé – « Bien vivre la rentrée » Pau

lundi 21 septembre 2026 · Pau

RDV santé – « Bien vivre la rentrée » Pau

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Pau

RDV santé – « Bien vivre la rentrée »

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-28

Date(s) :
2026-09-21

Adultes, parents, enfants, grands-parents… Voici le temps de la rentrée !

La ville de Pau et ses partenaires vous proposent ce mois-ci un cycle de 3 conférences pour Bien vivre la rentrée !
• Les moments de transition scolaire. Grandir, se séparer, franchir : accompagner les passages scolaires de nos enfants, petits et grands
• Une rentrée apaisée : comment faire pour alléger la charge mentale et reprendre le rythme sans s’épuiser
• Reconnaitre, comprendre et accompagner le refus scolaire anxieux (phobie scolaire).   .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14  service.santepublique@agglo-pau.fr

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English : RDV santé – « Bien vivre la rentrée »

L’événement RDV santé – « Bien vivre la rentrée » Pau a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Pau

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