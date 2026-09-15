Informations pratiques

Pau

RDV santé – « Bien vivre la rentrée »

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-21

Adultes, parents, enfants, grands-parents… Voici le temps de la rentrée !

La ville de Pau et ses partenaires vous proposent ce mois-ci un cycle de 3 conférences pour Bien vivre la rentrée !

• Les moments de transition scolaire. Grandir, se séparer, franchir : accompagner les passages scolaires de nos enfants, petits et grands

• Une rentrée apaisée : comment faire pour alléger la charge mentale et reprendre le rythme sans s’épuiser

• Reconnaitre, comprendre et accompagner le refus scolaire anxieux (phobie scolaire). .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV santé – « Bien vivre la rentrée »

L’événement RDV santé – « Bien vivre la rentrée » Pau a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Pau