RDV santé – « Bien vivre la rentrée » Pau
lundi 21 septembre 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
RDV santé – « Bien vivre la rentrée »
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-21
Adultes, parents, enfants, grands-parents… Voici le temps de la rentrée !
La ville de Pau et ses partenaires vous proposent ce mois-ci un cycle de 3 conférences pour Bien vivre la rentrée !
• Les moments de transition scolaire. Grandir, se séparer, franchir : accompagner les passages scolaires de nos enfants, petits et grands
• Une rentrée apaisée : comment faire pour alléger la charge mentale et reprendre le rythme sans s’épuiser
• Reconnaitre, comprendre et accompagner le refus scolaire anxieux (phobie scolaire). .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
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English : RDV santé – « Bien vivre la rentrée »
L’événement RDV santé – « Bien vivre la rentrée » Pau a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Pau
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