RDV santé Conférence Antidouleurs opioïdes faut-il en avoir peur ? Le Piano Auditorium Pau mardi 2 décembre 2025.
Le Piano Auditorium 26 av des lilas Pau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-02
2025-12-02
Intervention de la Consultation Anti-douleur du Centre
Hospitalier de Pau
• Dr CERA Marie-Quitterie, médecin algologue,
• Dr AUGERAUD Emmanuel, médecin
addictologue
• et Dr TAILHADES Claudia, pharmacienne. .
Le Piano Auditorium 26 av des lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 16 service.santepublique@agglo-pau.fr
English : RDV santé Conférence Antidouleurs opioïdes faut-il en avoir peur ?
