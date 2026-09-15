Informations pratiques

Pau

RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Les moments de transition scolaire »

Auditorium Le Piano 26av des lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:15:00

fin : 2026-09-22 19:45:00

Date(s) :

2026-09-22

Conférence « Les moments de transition scolaire. Grandir, se séparer, franchir : accompagner les passages scolaires de nos enfants, petits et grands. »

Étapes importantes dans la vie des enfants, les passages scolaires peuvent susciter inquiétudes et stress, tant pour eux que pour leurs parents. À travers cette rencontre, les intervenants aborderont :

• l’attachement ;

• les passages scolaires comme rites de passage et la manière de leur donner du sens ;

• le rôle sécurisant des parents dans l’accompagnement de ces étapes ;

• les ressources locales destinées aux familles.

Intervention de Malika Page, psychologue à l’Education Nationale et Patrice Baduel, chargé de mission Parentalité à la ville de Pau. .

Auditorium Le Piano 26av des lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

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English : RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Les moments de transition scolaire »

L’événement RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Les moments de transition scolaire » Pau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau