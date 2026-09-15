RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Les moments de transition scolaire » Auditorium Le Piano Pau
mardi 22 septembre 2026 · Auditorium Le Piano · Pau
Informations pratiques
Pau
RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Les moments de transition scolaire »
Auditorium Le Piano 26av des lilas Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:15:00
fin : 2026-09-22 19:45:00
Date(s) :
2026-09-22
Conférence « Les moments de transition scolaire. Grandir, se séparer, franchir : accompagner les passages scolaires de nos enfants, petits et grands. »
Étapes importantes dans la vie des enfants, les passages scolaires peuvent susciter inquiétudes et stress, tant pour eux que pour leurs parents. À travers cette rencontre, les intervenants aborderont :
• l’attachement ;
• les passages scolaires comme rites de passage et la manière de leur donner du sens ;
• le rôle sécurisant des parents dans l’accompagnement de ces étapes ;
• les ressources locales destinées aux familles.
Intervention de Malika Page, psychologue à l’Education Nationale et Patrice Baduel, chargé de mission Parentalité à la ville de Pau. .
Auditorium Le Piano 26av des lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
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English : RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Les moments de transition scolaire »
L’événement RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Les moments de transition scolaire » Pau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau
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