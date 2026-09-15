Informations pratiques

Pau

RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Reconnaître les phobies scolaires »

Auditorium Le Piano 26av des lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 18:15:00

fin : 2026-09-28 19:45:00

Date(s) :

2026-09-28

Reconnaitre, comprendre et accompagner le refus scolaire anxieux (phobie scolaire).

Le refus scolaire anxieux se traduit par une difficulté persistante à se rendre à l’école en raison d’une anxiété importante. Cette rencontre permettra de mieux comprendre les facteurs qui peuvent favoriser son apparition, d’identifier les signes d’alerte selon l’âge de l’enfant et de découvrir les ressources et outils disponibles pour l’accompagner au mieux.

Intervention du Docteur Letessier, pédopsychiatre à la Maison des Adolescents Béarn et Soule et Patrice Baduel, chargé de mission parentalité à la ville de Pau .

Auditorium Le Piano 26av des lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

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English : RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Reconnaître les phobies scolaires »

L’événement RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Reconnaître les phobies scolaires » Pau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau