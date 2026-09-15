RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Une rentrée apaisée » Auditorium Le Piano Pau
jeudi 24 septembre 2026 · Auditorium Le Piano · Pau
Informations pratiques
Pau
RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Une rentrée apaisée »
Auditorium Le Piano 26av des lilas Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:15:00
fin : 2026-09-24 19:45:00
Date(s) :
2026-09-24
Une rentrée apaisée : comment faire pour alléger la charge mentale et reprendre le rythme sans s’épuiser.
La rentrée est souvent synonyme de surcharge mentale pour les parents. Cette rencontre permettra de mieux comprendre ce phénomène, ses effets sur la vie familiale et son impact sur les enfants, tout en découvrant des méthodes d’organisation pour trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale.
Intervention de Mélissa Robinne – Martin, psychopédagogue. .
Auditorium Le Piano 26av des lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
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English : RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Une rentrée apaisée »
L’événement RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Une rentrée apaisée » Pau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau
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