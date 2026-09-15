Informations pratiques

Pau

RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Une rentrée apaisée »

Auditorium Le Piano 26av des lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:15:00

fin : 2026-09-24 19:45:00

Date(s) :

2026-09-24

Une rentrée apaisée : comment faire pour alléger la charge mentale et reprendre le rythme sans s’épuiser.

La rentrée est souvent synonyme de surcharge mentale pour les parents. Cette rencontre permettra de mieux comprendre ce phénomène, ses effets sur la vie familiale et son impact sur les enfants, tout en découvrant des méthodes d’organisation pour trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale.

Intervention de Mélissa Robinne – Martin, psychopédagogue. .

Auditorium Le Piano 26av des lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Une rentrée apaisée »

L’événement RDV santé – Conférence « Bien vivre la rentrée – Une rentrée apaisée » Pau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau