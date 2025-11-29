RDV santé Conférence C’est quoi la douleur ? Le Piano Auditorium Pau

RDV santé Conférence C’est quoi la douleur ?

Informations sur la douleur ses différentes composantes, son retentissement, sa prise en charge avec les traitements médicamenteux ou non.

Gros plan sur la pratique de l’hypnose médicale dans la prise en charge de la douleur.

Intervention du service Hospitalisation de Jour Douleur de la Polyclinique Pau Pyrénées, site Marzet

Dr CASTAING Catherine, médecin anesthésiste réanimateur algologue

VILDARI Lionel, infirmier diplômé en hypnose .

