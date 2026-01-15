RDV santé Conférence comprendre le burn-out Auditorium Le Piano Pau

RDV santé Conférence comprendre le burn-out

Auditorium Le Piano 26 av des lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-03

2026-02-03

Mieux comprendre les mécanismes du burn-out et avoir des clefs pour le prévenir et déceler à temps les signes annonciateurs.

Animée par le Collectif Rebondir de l’association Présen’ciel, un réseau de professionnels complémentaires et spécialisés, qui intervient dans la prévention et l’accompagnement des personnes en situation de burn-out.

Sonja Dubouchet, psychologue clinicienne, Magali Heitz, médiatrice et infirmière en santé au travail, accompagnatrice en prévention du burn-out. .

Auditorium Le Piano 26 av des lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 16 service.santepublique@agglo-pau.fr

