RDV santé Conférence et info journée mondiale du diabète Le Piano Pau

RDV santé Conférence et info journée mondiale du diabète

Le Piano 26 av des lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-14

A l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète, la Clinique Aressy vous propose un temps d’information sur la maladie.

Une alimentation déséquilibrée est associée à un dérèglement du microbiote intestinal qui favorise les maladies métaboliques comme le diabète.

Intervention du docteur Christian BONNIN, endocrinologue diabétologue, à la clinique d’Aressy. .

Le Piano 26 av des lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques

