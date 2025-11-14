RDV santé Conférence et info journée mondiale du diabète Le Piano Pau
RDV santé Conférence et info journée mondiale du diabète Le Piano Pau vendredi 14 novembre 2025.
RDV santé Conférence et info journée mondiale du diabète
Le Piano 26 av des lilas Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
A l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète, la Clinique Aressy vous propose un temps d’information sur la maladie.
Une alimentation déséquilibrée est associée à un dérèglement du microbiote intestinal qui favorise les maladies métaboliques comme le diabète.
Intervention du docteur Christian BONNIN, endocrinologue diabétologue, à la clinique d’Aressy. .
Le Piano 26 av des lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
English : RDV santé Conférence et info journée mondiale du diabète
German : RDV santé Conférence et info journée mondiale du diabète
Italiano :
Espanol : RDV santé Conférence et info journée mondiale du diabète
L’événement RDV santé Conférence et info journée mondiale du diabète Pau a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Pau