Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RDV santé Conférence Les perturbateurs endocriniens tous exposés, tous concernés Le Piano Pau

RDV santé Conférence Les perturbateurs endocriniens tous exposés, tous concernés Le Piano Pau

RDV santé Conférence Les perturbateurs endocriniens tous exposés, tous concernés Le Piano Pau mardi 21 avril 2026.

Lieu : Le Piano

Adresse : 26av des lilas

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 18:15:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Pau

RDV santé Conférence Les perturbateurs endocriniens tous exposés, tous concernés

Le Piano 26av des lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 18:15:00
fin : 2026-04-21 19:45:00

Date(s) :
2026-04-21

• Que sont-ils ? Comment agissent-ils et quels impacts sur notre santé ?
• Où se cachent-ils et comment s’en préserver ?
Intervention du Docteur TEYNIÉ, médecin endocrinologue et
d’une sage-femme du Centre Hospitalier de Pau.   .

Le Piano 26av des lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14  service.santepublique@agglo-pau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV santé Conférence Les perturbateurs endocriniens tous exposés, tous concernés

L’événement RDV santé Conférence Les perturbateurs endocriniens tous exposés, tous concernés Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)