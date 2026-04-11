RDV santé Conférence Les perturbateurs endocriniens tous exposés, tous concernés Le Piano Pau
RDV santé Conférence Les perturbateurs endocriniens tous exposés, tous concernés Le Piano Pau mardi 21 avril 2026.
Pau
RDV santé Conférence Les perturbateurs endocriniens tous exposés, tous concernés
Le Piano 26av des lilas Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 18:15:00
fin : 2026-04-21 19:45:00
Date(s) :
2026-04-21
• Que sont-ils ? Comment agissent-ils et quels impacts sur notre santé ?
• Où se cachent-ils et comment s’en préserver ?
Intervention du Docteur TEYNIÉ, médecin endocrinologue et
d’une sage-femme du Centre Hospitalier de Pau. .
Le Piano 26av des lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
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L’événement RDV santé Conférence Les perturbateurs endocriniens tous exposés, tous concernés Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau
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