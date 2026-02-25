RDV santé Conférence Parlons du côlon sans tabou! Comprendre, dépister, soigner Le Piano Pau

RDV santé Conférence Parlons du côlon sans tabou! Comprendre

RDV santé Conférence Parlons du côlon sans tabou! Comprendre, dépister, soigner Le Piano Pau mardi 3 mars 2026.

RDV santé Conférence Parlons du côlon sans tabou! Comprendre, dépister, soigner

Le Piano 26 av des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-03

Date(s) :
2026-03-03

Où en est-on du dépistage du cancer colorectal ?
• Le dépistage en pratique comment utiliser le kit ? Pourquoi ?
• Quels sont les facteurs de risque et les comportements favorables à la santé de son côlon ?
• Côlon, polype, coloscopie, soins et traitements… De quoi parle-t-on ?
Intervention d’un médecin gastro-entérologue du Centre hospitalier du Pau, du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Nouvelle Aquitaine, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.   .

Le Piano 26 av des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14  service.santepublique@agglo-pau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV santé Conférence Parlons du côlon sans tabou! Comprendre, dépister, soigner

L’événement RDV santé Conférence Parlons du côlon sans tabou! Comprendre, dépister, soigner Pau a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Pau