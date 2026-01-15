RDV santé Les ateliers bien dans mon corps, bien dans ma tête-Reflexologie palmaire Pau
RDV santé Les ateliers bien dans mon corps, bien dans ma tête-Reflexologie palmaire Pau mercredi 25 février 2026.
3 place laherrere Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Cette pratique se fonde sur la stimulation de zones des mains correspondant symboliquement à différentes parties du corps. Elle agit sur le stress et les tensions nerveuses en stimulant ces différentes zones réflexes et favorise ainsi
relaxation, détente et apaisement.
Proposée par Delphine Marestin, relaxologue certifiée en réflexologie plantaire, palmaire, faciale.
*Deux dates au choix Mercredi 4 et 25 février de 18h à 19h30 .
3 place laherrere Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
