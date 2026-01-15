RDV santé Les ateliers bien dans mon corps, bien dans ma tête-Reflexologie palmaire

3 place laherrere Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Cette pratique se fonde sur la stimulation de zones des mains correspondant symboliquement à différentes parties du corps. Elle agit sur le stress et les tensions nerveuses en stimulant ces différentes zones réflexes et favorise ainsi

relaxation, détente et apaisement.

Proposée par Delphine Marestin, relaxologue certifiée en réflexologie plantaire, palmaire, faciale.

*Deux dates au choix Mercredi 4 et 25 février de 18h à 19h30 .

3 place laherrere Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV santé Les ateliers bien dans mon corps, bien dans ma tête-Reflexologie palmaire

L’événement RDV santé Les ateliers bien dans mon corps, bien dans ma tête-Reflexologie palmaire Pau a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Pau