RDV santé Les ateliers Cohérence cardiaque et méditation Pau

RDV santé Les ateliers Cohérence cardiaque et méditation

3 place Laherrere Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

La méditation de pleine conscience est une pratique qui consiste à porter son attention sur le moment présent, sans jugement et sans attente. Elle permet de gérer son stress, de réguler ses émotions, de prendre du recul sur les situations, en se connectant à sa respiration et à ses sensations corporelles.

Animé par Isabelle DESII, intervenante en méditation Pleine conscience, Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. .

3 place Laherrere Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

