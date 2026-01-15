RDV santé Les ateliers Cohérence cardiaque et méditation Pau
RDV santé Les ateliers Cohérence cardiaque et méditation Pau mercredi 25 février 2026.
RDV santé Les ateliers Cohérence cardiaque et méditation
3 place Laherrere Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
La méditation de pleine conscience est une pratique qui consiste à porter son attention sur le moment présent, sans jugement et sans attente. Elle permet de gérer son stress, de réguler ses émotions, de prendre du recul sur les situations, en se connectant à sa respiration et à ses sensations corporelles.
Animé par Isabelle DESII, intervenante en méditation Pleine conscience, Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. .
3 place Laherrere Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
