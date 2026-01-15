RDV santé Les ateliers Prendre du temps pour soi relaxation et initiation à la sophrologie relais petite enfance Gelos

RDV santé Les ateliers Prendre du temps pour soi relaxation et initiation à la sophrologie

relais petite enfance 35 av honoré baradat Gelos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

2026-02-24

Découvrez des techniques de respiration et des exercices simples pour un moment de détente physique et mentale. Cette pratique permet d’apprendre à libérer les tensions du quotidien.

Animé par Cynthia Chaussonnet, intervenante en sophrologie et relaxation, Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées .

relais petite enfance 35 av honoré baradat Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

English : RDV santé Les ateliers Prendre du temps pour soi relaxation et initiation à la sophrologie

