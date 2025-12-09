RDV santé Portes ouvertes de l’AFSA Association des Fibromyalgiques Sud Aquitaine La Pépinière Pau

RDV santé Portes ouvertes de l’AFSA Association des Fibromyalgiques Sud Aquitaine

Aide, soutien et écoute des personnes malades et de leur entourage

Venez découvrir l’association et rencontrer leurs intervenants qui vous parleront de leurs pratiques dans la prise en charge de la douleur.

– Présentation des activités de l’AFSA informations sur la pathologie, la prise en charge et l’accompagnement médico-social.

– Marie SERMONDADAZ, certifiée en Neurofeedback dynamique, Neuroptimal

– Brigitte ROUVRAIS, sophrologue

– Un kinésithérapeute sur la photobiomodulation. .

La Pépinière 4-8 av Schumann Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

