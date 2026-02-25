RDV santé Quiz info/intox sur le dépistage du cancer colorectal Pôle Laherrère Pau

RDV santé Quiz info/intox sur le dépistage du cancer colorectal

Atelier ludique dans un cadre bienveillant, au cours duquel vous pourrez poser toutes vos questions sur le dépistage du

cancer colorectal.

• Déconstruisez vos idées reçues et informez-vous sur les modalités du dépistage et sur les recommandations pour

la prévention du cancer colorectal.

• Venez comprendre l’évolution d’un polype dans le côlon et l’intérêt du dépistage.

Animés par la Ligue contre le cancer.

2 dates et 2 lieux au choix (une seule participation par personne). .

