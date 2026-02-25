RDV santé Quiz info/intox sur le dépistage du cancer colorectal Pôle Laherrère Pau
RDV santé Quiz info/intox sur le dépistage du cancer colorectal Pôle Laherrère Pau jeudi 26 mars 2026.
RDV santé Quiz info/intox sur le dépistage du cancer colorectal
Pôle Laherrère 8 place Laherrère Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Atelier ludique dans un cadre bienveillant, au cours duquel vous pourrez poser toutes vos questions sur le dépistage du
cancer colorectal.
• Déconstruisez vos idées reçues et informez-vous sur les modalités du dépistage et sur les recommandations pour
la prévention du cancer colorectal.
• Venez comprendre l’évolution d’un polype dans le côlon et l’intérêt du dépistage.
Animés par la Ligue contre le cancer.
2 dates et 2 lieux au choix (une seule participation par personne). .
Pôle Laherrère 8 place Laherrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : RDV santé Quiz info/intox sur le dépistage du cancer colorectal
L’événement RDV santé Quiz info/intox sur le dépistage du cancer colorectal Pau a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Pau