RDV santé Quiz ma maison sans perturbateur endocrinien Pau
RDV santé Quiz ma maison sans perturbateur endocrinien Pau mardi 21 avril 2026.
Pau
RDV santé Quiz ma maison sans perturbateur endocrinien
3 place lahèrrere Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21 16:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Apprenez à débusquer les polluants présents dans les différents espaces de la maison matériaux, objets du
quotidien, de décoration…
Animé par le service de prévention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau. .
3 place lahèrrere Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
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English : RDV santé Quiz ma maison sans perturbateur endocrinien
L’événement RDV santé Quiz ma maison sans perturbateur endocrinien Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau
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