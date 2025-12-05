RDV santé Rencontre amicale avec EndoFrance Association Française de lutte contre l’Endométriose Pau

RDV santé Rencontre amicale avec EndoFrance Association Française de lutte contre l’Endométriose

Ce rendez-vous est l’occasion de rencontrer, dans un cadre convivial et bienveillant, des femmes atteintes d’endométriose.

Au programme un temps d’échanges sur la maladie pour mieux la comprendre, dédramatiser et partager les petits trucs pour mieux vivre au quotidien avec l’endométriose. .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

