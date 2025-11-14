RDV santé Stand de sensibilisation et de dépistage du diabète

Halles de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Le microbiote intestinal: notre allié santé et bien-être !

Conférences, atelier cuisine et stand d’information et de dépistage

Animé par l’équipe du service endocrinologie-diabétologie de la clinique d’Aressy, à l’occasion de la Journée Mondiale

du diabète.. .

Halles de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

English : RDV santé Stand de sensibilisation et de dépistage du diabète

German : RDV santé Stand de sensibilisation et de dépistage du diabète

Italiano :

Espanol : RDV santé Stand de sensibilisation et de dépistage du diabète

L’événement RDV santé Stand de sensibilisation et de dépistage du diabète Pau a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Pau