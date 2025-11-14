RDV santé Stand de sensibilisation et de dépistage du diabète Pau
RDV santé Stand de sensibilisation et de dépistage du diabète
Halles de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Le microbiote intestinal: notre allié santé et bien-être !
Conférences, atelier cuisine et stand d’information et de dépistage
Animé par l’équipe du service endocrinologie-diabétologie de la clinique d’Aressy, à l’occasion de la Journée Mondiale
du diabète.. .
Halles de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
