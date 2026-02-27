RDV santé Stand d’information au dépistage Pau

Halles de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-13
2026-03-13

Informations, vérification de votre éligibilité au dépistage organisé et modalités pour remise du kit par la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de Pau.   .

Halles de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 16  service.santepublique@agglo-pau.fr

L’événement RDV santé Stand d’information au dépistage Pau a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Pau