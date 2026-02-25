RDV santé Tous en bleu pour une marche bleue Centre social du Hameau Pau
RDV santé Tous en bleu pour une marche bleue Centre social du Hameau Pau jeudi 26 mars 2026.
Centre social du Hameau 23 rue Monseigneur Campo Pau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
2026-03-26
9h30 accueil café au Centre Social du Hameau
• Échanges et information sur les modalités pratiques du dépistage et sur l’importance de nos modes de vie
(activité physique, alimentation…) comme facteurs de bien-être et de prévention des cancers.
• 10h30 départ pour la marche bleue dans le quartier (accessible à tous).
Animée par l’Ufolep et la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) du Hameau. .
Centre social du Hameau 23 rue Monseigneur Campo Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 16 service.santepublique@agglo-pau.fr
