RDV sciences humains et animaux face au changement climatique Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

RDV sciences humains et animaux face au changement climatique

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

2026-02-19

Rencontre avec Edouard Ravier, enseignant-chercheur en géosciences à Le Mans Université

Renne, bœuf musqué ou glouton, ces animaux qui vivent aujourd’hui près du cercle polaire se promenaient sur le territoire manceau durant la préhistoire. Comment le climat a-t-il pu changer et inciter ces animaux à se déplacer ?

Pour le savoir, venez rencontrer Edouard Ravier pour aborder de manière ludique et scientifique les questions d’évolution du climat au travers des collections du musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt. Dès 8 ans. Sans inscription. .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

English :

Interview with Edouard Ravier, geosciences teacher-researcher at Le Mans Université

