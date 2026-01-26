RDV sciences la taxidermie, c’est trippant Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

RDV sciences la taxidermie, c’est trippant

A plumes ou à poils être un animal naturalisé au musée

Les animaux de musée sont-ils empaillés ? D’où viennent-ils ? comment peut-on les conserver ? Venez rencontrer un médiateur scientifique du musée Jean-Claude-Boulard Carré-Plantagenêt et découvrir tous les secrets de la naturalisation des animaux grâce à de mini ateliers participatifs en compagnie de notre mascotte Gustave. Ces temps de vulgarisation scientifique sont pensés pour éveiller la curiosité de chacun et sensibiliser à l’importance de la démarche scientifique.

Enfants à partir de 8 ans. Sans inscription. .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

Feathered or furry: being a naturalized animal at the museum

