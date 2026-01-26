RDV sciences métaux et minéraux, des ressources au service de l’humanité ? Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

RDV sciences métaux et minéraux, des ressources au service de l’humanité ?

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24 16:30:00

2026-02-24

Atelier flash durée 15 min

Le sous-sol terrestre regorge de minerais que les sociétés humaines exploitent depuis la Préhistoire. Comment obtient-on du métal ? Quels impacts son exploitation a sur notre environnement ? Peut-on se passer de ces ressources ?

Autour de courts ateliers ludiques, venez rencontrer Maud Barré, enseignant-chercheur en chimie à Le Mans Université pour aborder la question des matières premières au travers des collections du musée Jean-Claude-Boulard Carré-Plantagenêt. Ces temps de vulgarisation sont pensés pour éveiller la curiosité de chacun et sensibiliser à l’importance de la démarche scientifique.

Enfants dès 8 ans. Sans inscription. .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

English :

Flash workshop ? duration 15 min

