RDV théâtral Brunch spectaculaire

39 Avenue Georges Le Bail .. Plozévet Finistère

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Afin de pouvoir anticiper les commandes du brunch, réservation obligatoire avant le jeudi 12 février.

Pour bien commencer la journée, vous pouvez assister seulement aux spectacles (gratuits) ou avec brunch (10 €).

Tout le monde veut vivre d’Hanokh Levin Atelier de La Barge (Morlaix)

Espérance, levez-vous ! écriture collective Flamme (Combrit)

Guy Eder de la Fontenelle écriture collective Les Baladins Délurés (Plogastel-Saint-Germain) .

39 Avenue Georges Le Bail .. Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

English : RDV théâtral Brunch spectaculaire

