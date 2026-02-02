RDV théâtral Circuit théâtral en minibus 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet
RDV théâtral Circuit théâtral en minibus 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet samedi 14 février 2026.
RDV théâtral Circuit théâtral en minibus
39 Avenue Georges Le Bail .. Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Chaque voyage dure 2h30. Le départ et l’arrivée se font à l’Avel-Dro. Nombre de places limité, réservation obligatoire.
Expérience théâtrale en minibus laissez-vous porter ! Découvrez 3 petites formes aux Zigues à Pouldreuzic, Ô chant du coq à Plovan et au Stalaouen à Peumerit.
La Compagnie du Trémail et Poullan Scène ponctuerontagréablement votre voyage avec des lectures.
14h > 16h30 Circuit 1 Avec Torbalan (Saint-Martindes-Champs), Grain de Sel Théâtre (PlonéourLanvern), Souffleurs de plumes (Penmarc’h).
16h30 > 19h Circuit 2 Avec La Bourrask (Brest), DécarMonique (Bourg-Blanc), Les Zigafarces (Le Conquet). .
39 Avenue Georges Le Bail .. Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : RDV théâtral Circuit théâtral en minibus
L’événement RDV théâtral Circuit théâtral en minibus Plozévet a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Destination Pays Bigouden