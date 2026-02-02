RDV théâtral Circuit théâtral en minibus

39 Avenue Georges Le Bail .. Plozévet Finistère

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Chaque voyage dure 2h30. Le départ et l’arrivée se font à l’Avel-Dro. Nombre de places limité, réservation obligatoire.

Expérience théâtrale en minibus laissez-vous porter ! Découvrez 3 petites formes aux Zigues à Pouldreuzic, Ô chant du coq à Plovan et au Stalaouen à Peumerit.

La Compagnie du Trémail et Poullan Scène ponctuerontagréablement votre voyage avec des lectures.

14h > 16h30 Circuit 1 Avec Torbalan (Saint-Martindes-Champs), Grain de Sel Théâtre (PlonéourLanvern), Souffleurs de plumes (Penmarc’h).

16h30 > 19h Circuit 2 Avec La Bourrask (Brest), DécarMonique (Bourg-Blanc), Les Zigafarces (Le Conquet). .

