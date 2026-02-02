RDV théâtral Clôture du Festival 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet
39 Avenue Georges Le Bail .. Plozévet Finistère
Fêtons tous et toutes ensemble la fin de ce RDV en terres bigoudènes !
En même temps de Jean-Claude Camors La Obra (Pont-Croix)
Pas perdus et autres traversées d’après les textes de Denise Bonal (Les Pas perdus), Roland Dubillard (Les Diablogues),
Robert de Flers (Les Travaux d’Hercule) Compagnie Farrago (Brest) .
39 Avenue Georges Le Bail .. Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42
