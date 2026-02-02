RDV théâtral Clôture du Festival

39 Avenue Georges Le Bail .. Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Fêtons tous et toutes ensemble la fin de ce RDV en terres bigoudènes !

En même temps de Jean-Claude Camors La Obra (Pont-Croix)

Pas perdus et autres traversées d’après les textes de Denise Bonal (Les Pas perdus), Roland Dubillard (Les Diablogues),

Robert de Flers (Les Travaux d’Hercule) Compagnie Farrago (Brest) .

39 Avenue Georges Le Bail .. Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV théâtral Clôture du Festival

L’événement RDV théâtral Clôture du Festival Plozévet a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Destination Pays Bigouden