RDV théâtral

1 Lotissement de Brenphuez .. Peumerit Finistère

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Guy Eder de la Fontenelle par Les Baladins Délurés et Le Cosmonaute agricole de René de Obaldia par la Distribil Compagnie .

Durée 1 heure

Le food truck La boîte à Crêpes sera présent pour régaler vos papilles. .

1 Lotissement de Brenphuez .. Peumerit 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

