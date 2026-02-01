RDV théâtral 1 Lotissement de Brenphuez Peumerit
Guy Eder de la Fontenelle par Les Baladins Délurés et Le Cosmonaute agricole de René de Obaldia par la Distribil Compagnie .
Durée 1 heure
Le food truck La boîte à Crêpes sera présent pour régaler vos papilles. .
1 Lotissement de Brenphuez .. Peumerit 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42
