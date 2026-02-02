RDV théâtral Place Charles de Gaulle Plonéour-Lanvern
Place Charles de Gaulle .. Plonéour-Lanvern Finistère
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Expressions du personnage Atelier hebdomadaire de la CCHPB et de La Maison du Théâtre (Pouldreuzic)
On n’y peut rien La Strolladig (Pont-Croix)
Musée haut, musée bas de Jean-Michel Ribes O Théâtre (La Forêt-Fouesnant) .
Place Charles de Gaulle .. Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42
