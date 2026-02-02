RDV théâtral

Place Charles de Gaulle .. Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Expressions du personnage Atelier hebdomadaire de la CCHPB et de La Maison du Théâtre (Pouldreuzic)

On n’y peut rien La Strolladig (Pont-Croix)

Musée haut, musée bas de Jean-Michel Ribes O Théâtre (La Forêt-Fouesnant) .

Place Charles de Gaulle .. Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV théâtral

L’événement RDV théâtral Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Destination Pays Bigouden