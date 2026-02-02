RDV théâtral

39 Avenue Georges Le Bail .. Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Ces formes théâtrales ne sont pas adaptées aux moins de 14 ans

Le Dire troublé des choses de Patrick Lerch Kaoz Ront (Le Guilvinec)

Anatole Felde de Hervé Blutsch Théâtre de l’Envers (Quimper)

Montmartre adaptation de Morgane Quiguer librement inspirée du film Moulin Rouge Pilier Rouge (Brest) .

39 Avenue Georges Le Bail .. Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV théâtral

L’événement RDV théâtral Plozévet a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Destination Pays Bigouden