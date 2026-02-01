RDV théâtral Soirée d’inauguration 30 Avenue Georges Le Bail Plozévet

RDV théâtral Soirée d’inauguration

Comment Marie Forte-Cuisse réussit à alléger le poids de l’histoire de Natalie Rafal par l’ Atelier théâtre du Collège de Notre-Dame de Penhors (Pouldreuzic)

Théâtre forum

Atelier théâtre de la MJC de Douarnenez

Un thème, une troupe, le public et des pistes de réflexion

sur le logement en bord de mer. Le théâtre forum est un

formidable outil pour permettre au public de participer

activement !

Petits fours et petites formes théâtrales au menu.

Durée 2 heures .

30 Avenue Georges Le Bail .. Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

