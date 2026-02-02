RDV théâtral Soirée festive

39 Avenue Georges Le Bail .. Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pause repas avec le food truck La Roulotte Orange.

Danses de Chambres Compagnie Vertige et Horizon (Douarnenez)

À l’issue du spectacle, vous pourrez vous déhancher sur les rythmes endiablés imaginés par les artistes ! .

39 Avenue Georges Le Bail .. Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV théâtral Soirée festive

L’événement RDV théâtral Soirée festive Plozévet a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Destination Pays Bigouden