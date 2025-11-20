RDV#29 du CAUE : Habitat léger Loire-Atlantique Développement Nantes

RDV#29 du CAUE : Habitat léger Loire-Atlantique Développement Nantes jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre tout public

Une fois par trimestre, une thématique en lien avec l’habitat et le cadre de vie est proposée et chaque RDV du CAUE est l’occasion de comprendre, d’exposer, de réfléchir et de débattre grâce à l’intervention de professionnels de l’architecture et du paysage. Le CAUE vous propose de venir découvrir comment concrétiser son projet entre aspirations individuelles et champ des possibles à travers l’habitat léger.Intervenants :Association Hameaux légers, Atelier Cartouche architecture, Atelier Campo paysage,Atelier Fil L’habitat léger, également appelé habitat réversible, est une autre manière d’habiter qui séduit un grand nombre de ménages, surtout depuis la pandémie de COVID-19. Plusieurs facteurs en sont à l’origine : souhait d’un retour à la « nature » pour certains, et construction abordable pour d’autres. Ce RDV du CAUE posera le cadre légal applicable à ce jour, et s’attachera ensuite à illustrer les possibles au travers de deux approches de projets : d’une part, une démarche individuelle sur un terrain privé ; d’autre part, celle portée collectivement et soutenue par une collectivité. Autant de pistes de réflexion inspirantes afin de tenter de résoudre cette équation complexe entre souhait de se loger, recherche de sobriété, intégration paysagère et contexte réglementaire en mutation.

Loire-Atlantique Développement Île de Nantes Nantes 44200

02 40 20 20 44 https://loireatlantique-developpement.fr/ 0240202044 https://www.caue44.com/2025/09/26/habitat-leger/