RDV4C Boest ar Brezhoneg Bibliothèque – 4e étage Rennes
RDV4C Boest ar Brezhoneg Bibliothèque – 4e étage Rennes jeudi 4 septembre 2025.
RDV4C Boest ar Brezhoneg Bibliothèque – 4e étage Rennes 4 septembre 2025 – 27 août 2026, certains jeudis Ille-et-Vilaine
Ceux qui l’ont dans l’oreille, qui le parlent un peu, beaucoup, qui proposent d’échanger en breton.
_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-04T12:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T13:30:00.000+02:00
1
Bibliothèque – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine