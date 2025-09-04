RDV4C Boest ar Brezhoneg Bibliothèque – 4e étage Rennes

RDV4C Boest ar Brezhoneg Bibliothèque – 4e étage Rennes jeudi 4 septembre 2025.

RDV4C Boest ar Brezhoneg Bibliothèque – 4e étage Rennes 4 septembre 2025 – 27 août 2026, certains jeudis Ille-et-Vilaine

Ceux qui l’ont dans l’oreille, qui le parlent un peu, beaucoup, qui proposent d’échanger en breton.

_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-04T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-27T13:30:00.000+02:00

1



Bibliothèque – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine