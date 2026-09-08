Informations pratiques

RDV4C Broderie et créations textiles Vie du citoyen Rennes 10 septembre 2026 – 24 juin 2027, certains jeudis Ille-et-Vilaine

Gratuit

Partageons nos savoirs faire et notre créativité autour de la broderie et des petites créations textiles.

​Quand ? Les 2èmes et 4èmes jeudis du mois à 14h30

​Où ? Le

Partageons nos savoirs faire et notre créativité autour de la broderie et des petites créations textiles.

​Quand ? Les 2èmes et 4èmes jeudis du mois à 14h30

​Où ? Les Champs Libres, Espace Vie du Citoyen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-10T14:00:00.000+02:00

Fin : 2027-06-24T15:30:00.000+02:00

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Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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