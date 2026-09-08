RDV4C Broderie et créations textiles Vie du citoyen Rennes
jeudi 10 septembre 2026 · Vie du citoyen · Rennes
Informations pratiques
RDV4C Broderie et créations textiles Vie du citoyen Rennes 10 septembre 2026 – 24 juin 2027, certains jeudis Ille-et-Vilaine
Gratuit
Partageons nos savoirs faire et notre créativité autour de la broderie et des petites créations textiles.
Quand ? Les 2èmes et 4èmes jeudis du mois à 14h30
Où ? Le
Partageons nos savoirs faire et notre créativité autour de la broderie et des petites créations textiles.
Quand ? Les 2èmes et 4èmes jeudis du mois à 14h30
Où ? Les Champs Libres, Espace Vie du Citoyen
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-10T14:00:00.000+02:00
Fin : 2027-06-24T15:30:00.000+02:00
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Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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