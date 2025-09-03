RDV4C Et si on discutait ? ؟ لنتحدث Petit salon du café Rennes

RDV4C Et si on discutait ? ؟ لنتحدث Petit salon du café Rennes mercredi 3 septembre 2025.

Venez partager vos mots et vos cultures en français comme en arabe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-03T17:45:00.000+02:00

Fin : 2026-08-05T20:00:00.000+02:00

Petit salon du café Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35 000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine