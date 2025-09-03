RDV4C GPSP – Groupe de parole et de soutien participatif Bibliothèque – 5e étage Rennes
Venez avec vos “tracasseries” du quotidien et
repartez avec la patate ! (Partage authentique et écoute empathique). Merci d’arriver à l’heure pour démarrer ensemble
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-03T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-05T17:00:00.000+02:00
Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine