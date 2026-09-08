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AGENDA · Rennes

RDV4C Le rendez-vous des dessinateur.ice.s Petit salon du café Rennes

jeudi 10 septembre 2026 · Petit salon du café · Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 24 juin 2027
Lieu
Petit salon du café
Adresse
Les Champs Libres - 10 Cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

RDV4C Le rendez-vous des dessinateur.ice.s Petit salon du café Rennes 10 septembre 2026 – 24 juin 2027, certains jeudis Ille-et-Vilaine

Gratuit

Un RDV4C pour dessiner ensemble. Rejoignez-nous pour passer un bon moment de créativité partagée.

​Quand ? Les 2èmes et 4èmes jeudis du mois à 17h30

​Où ? Petit Salo

Un RDV4C pour dessiner ensemble. Rejoignez-nous pour passer un bon moment de créativité partagée.

​Quand ? Les 2èmes et 4èmes jeudis du mois à 17h30

​Où ? Petit Salon du Café des Champs Libres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-10T17:30:00.000+02:00
Fin : 2027-06-24T19:30:00.000+02:00

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Petit salon du café Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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