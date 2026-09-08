RDV4C Le rendez-vous des dessinateur.ice.s Petit salon du café Rennes
jeudi 10 septembre 2026 · Petit salon du café · Rennes
Informations pratiques
RDV4C Le rendez-vous des dessinateur.ice.s Petit salon du café Rennes 10 septembre 2026 – 24 juin 2027, certains jeudis Ille-et-Vilaine
Gratuit
Un RDV4C pour dessiner ensemble. Rejoignez-nous pour passer un bon moment de créativité partagée.
Quand ? Les 2èmes et 4èmes jeudis du mois à 17h30
Où ? Petit Salo
Un RDV4C pour dessiner ensemble. Rejoignez-nous pour passer un bon moment de créativité partagée.
Quand ? Les 2èmes et 4èmes jeudis du mois à 17h30
Où ? Petit Salon du Café des Champs Libres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-10T17:30:00.000+02:00
Fin : 2027-06-24T19:30:00.000+02:00
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Petit salon du café Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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