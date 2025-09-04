RDV4C Le rendez-vous Manga ! Bibliothèque – 4e étage Rennes
RDV4C Le rendez-vous Manga ! Bibliothèque – 4e étage Rennes jeudi 4 septembre 2025.
RDV4C Le rendez-vous Manga ! Bibliothèque – 4e étage Rennes 4 septembre 2025 – 6 août 2026, certains jeudis Ille-et-Vilaine
_Un_ RDV4C pour dessiner ensemble. Rejoignez-nous pour passer un bon moment de créativité partagée.
_-_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-04T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-06T18:30:00.000+02:00
1
Bibliothèque – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine