RDV4C Le rendez-vous Manga ! Bibliothèque – 4e étage Rennes

RDV4C Le rendez-vous Manga ! Bibliothèque – 4e étage Rennes jeudi 4 septembre 2025.

RDV4C Le rendez-vous Manga ! Bibliothèque – 4e étage Rennes 4 septembre 2025 – 6 août 2026, certains jeudis Ille-et-Vilaine

_Un_ RDV4C pour dessiner ensemble. Rejoignez-nous pour passer un bon moment de créativité partagée.

_-_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-04T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-06T18:30:00.000+02:00

1



Bibliothèque – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine