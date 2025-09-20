RDV4C Maquette et Gunpla Petit salon du café Rennes

RDV4C Maquette et Gunpla Petit salon du café Rennes 20 septembre 2025 – 8 août 2026, certains samedis Ille-et-Vilaine

Venez nous retrouver autour de l’univers du Gunpla et du modélisme, transmettre vos astuces et développer votre imaginaire. Passionnés et curieux bienvenus !

Début : 2025-09-20T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-08T17:30:00.000+02:00

Petit salon du café Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35 000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine