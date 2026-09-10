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RDV4C Pause lecture(s) Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes

mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - 4e étage · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 juin 2027
Lieu
Bibliothèque des Champs Libres - 4e étage
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

RDV4C Pause lecture(s) Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes 15 septembre 2026 – 15 juin 2027, certains mardis Ille-et-Vilaine

Gratuit

Venez nous retrouvez pour échanger sur vos lectures et partager vos découvertes littéraires. Petits ou grands lecteurs, l’important c’est d’être curieux !

Quand ? Les 3èmes ma

Venez nous retrouvez pour échanger sur vos lectures et partager vos découvertes littéraires. Petits ou grands lecteurs, l’important c’est d’être curieux !

Quand ? Les 3èmes mardis du mois à 12h15

​Où ? ​Les Champs Libres, Bibliothèque, 4e étage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-15T12:15:00.000+02:00
Fin : 2027-06-15T14:00:00.000+02:00

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Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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