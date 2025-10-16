RDV4C QGIS Petit salon du café Rennes

_Échanger ensemble autour du_ SIG, de la géomatique libre et partager notre pratique de QGIS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-16T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-18T20:00:00.000+02:00

Petit salon du café Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35 000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine