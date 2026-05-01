#RDVduParc • Au fil des saisons Auriol
#RDVduParc • Au fil des saisons Auriol samedi 9 mai 2026.
Auriol
#RDVduParc • Au fil des saisons
Samedi 9 mai 2026.
14h 17h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Lieu communiqué lors de la réservation Auriol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Observation dans le cadre d’une balade découverte du secteur afin de revenir les années suivantes pour observer s’il y a des changements
Animation en lien avec les activités de la commission sur des nouveaux sites naturels. Venez participer à la découverte d’un nouveau site d’étude. Recensez la faune, la flore et arpentez le terrain d’exploration afin de construire une base d’observation solide pour les années qui suivront. .
Lieu communiqué lors de la réservation Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 72 35 22 conseil.developpement@pnr-saintebaume.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Observation as part of a discovery walk of the area, with a view to coming back in subsequent years to observe any changes
L’événement #RDVduParc • Au fil des saisons Auriol a été mis à jour le 2026-04-09 par Parc naturel régional de la Sainte-Baume
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