Auriol

#RDVduParc • Au fil des saisons

Samedi 9 mai 2026.

14h 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Lieu communiqué lors de la réservation Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Observation dans le cadre d’une balade découverte du secteur afin de revenir les années suivantes pour observer s’il y a des changements

Animation en lien avec les activités de la commission sur des nouveaux sites naturels. Venez participer à la découverte d’un nouveau site d’étude. Recensez la faune, la flore et arpentez le terrain d’exploration afin de construire une base d’observation solide pour les années qui suivront. .

Lieu communiqué lors de la réservation Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 72 35 22 conseil.developpement@pnr-saintebaume.fr

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English :

Observation as part of a discovery walk of the area, with a view to coming back in subsequent years to observe any changes

L’événement #RDVduParc • Au fil des saisons Auriol a été mis à jour le 2026-04-09 par Parc naturel régional de la Sainte-Baume