RDVDUPARC • Permanence de conseil en architecture, paysage et urbanisme Mairie Saint-Zacharie

#RDVDUPARC • Permanence de conseil en architecture, paysage et urbanisme

Vendredi 10 avril 2026 de 14h à 17h.

Rendez-vous possibles entre 14h et 17h. Mairie 1 cours Louis Blanc Saint-Zacharie Var

Besoin d’un conseil sur un projet de construction, de rénovation, d’agrandissement ou d’aménagement extérieur ?

Si vous êtes un habitant varois* du territoire du Parc de la Sainte-Baume, rencontrez gratuitement des architectes et paysagistes du CAUE Var.

D’une durée de 30 à 45min, les permanences sont assurées par des architectes, des paysagistes et des urbanistes professionnels.

Afin de préparer au mieux votre rendez-vous, n’hésitez pas à consulter le document d’urbanisme en vigueur sur votre commune et munissez-vous de photographies et de plans (qu’ils soient dessinés par des architectes ou griffonnés sur une feuille) pour nous aider à mieux appréhender votre projet et vos envies.





* Communes concernées Belgentier Brignoles Evenos Garéoult La Cadière d’Azur La Celle La Roquebrussanne Le Beausset Le Castellet Mazaugues Méounes-lès-Montrieux Nans-les-Pins Néoules Plan d’Aups Sainte-Baume Pourcieux Pourrières Riboux Rougiers Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Saint-Zacharie Signes Solliès-Toucas & Tourves .

Mairie 1 cours Louis Blanc Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 22 65 75

Need advice on a construction, renovation, extension or landscaping project?

